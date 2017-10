Le Grand Entretien : Emmanuel Macron favorable à la PMA pour tous, mais pas sans débat

Il l'avais promise lors de sa campagne, Emmanuel Macron l'a confirmé dimanche soir sur TF1 et LCI : il mènera la réforme pour étendre la procréation médicalement assistée (PMA) aux femmes seules et aux couples homosexuels. "Je pense qu'à partir du moment où l'on a accepté la PMA pour les femmes en couple, on doit pouvoir reconnaître ce droit aux femmes seules et aux couples de même sexe", a expliqué le chef de l'Etat.