Emploi de ses filles comme attachées parlementaires : Le Roux convoqué à Matignon ce mardi

"Pas d'amalgame" avec l'affaire Fillon, "on parle d'un boulot d'été auprès d'un parlementaire. Et quand il faut faire du classement, quand il faut faire un certain nombre de tâches parlementaires, je trouve que c'est une bonne école

de faire ça", a répondu Bruno Le Roux aux journalistes de "Quotidien".





Selon 'Quotidien', ses filles, aujourd'hui âgées de 23 et 20 ans, ont commencé à travailler pour leur père vers l'âge de 15-16 ans et ont cumulé respectivement 14 et dix CDD entre 2009 et 2016. "Chaque contrat faisait l'objet de missions qui ont été honorées (...), puisque ces missions ont pu être effectuées en horaires renforcés avant et après le stage, et en travail à distance durant le stage (travail de rédaction, mise à jour de fichiers, recherches, etc.) et durant plusieurs jours supplémentaires à l'automne", a ajouté le cabinet du ministre.