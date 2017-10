Emplois familiaux : finalement, François-Michel Lambert (LREM) ne devrait pas démissionner

LCI : La date de l'application de la suppression des emplois familiaux approche et votre concubine figure toujours parmi vos collaborateurs parlementaires, alors que vous allez devoir la licencier. Comment envisagez-vous la suite ?

François-Michel Lambert : Je vais respecter la loi, mais je ne peux pas faire moins. Quand on parle de licenciement, il y a deux options. Soit on est un patron voyou qui ne respecte rien, soit on s'en tient au code du travail. Chaque jour, en France, des licenciements sont requalifiés. Ma compagne a des attentes : elle n'est ni un meuble, ni un animal, elle a des droits, encore que les animaux ont des droits. Donc on veut faire les choses bien. Mais on est emmerdé sur point : la loi nous amène à faire des licenciements, ce qui est prévu par l'article 19. Or, le décret d'application de la loi n'a pas encore été publié. Et on ne sait pas comment s'y prendre. A la minute où on me dira comment faire, je le ferai. Ce n'est pas la première fois que je me fais bâcher sur un texte législatif. Il y a eu le Nutella, les néonicotinoïdes et maintenant, ça.