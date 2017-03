Emplois fictifs au MoDem ? Les soutiens de Fillon tentent de créer une "affaire Bayrou"

C’est la dernière offensive en date des militants pro-Fillon. Sur les réseaux sociaux, des soutiens du candidat Les Républicains, mais aussi de l'extrême droite, ont déterré une vieille trouvaille : les extraits du livre Mains propres, plaidoyer pour la société civile au pouvoir, publié en 2015 par Corinne Lepage, ancienne membre du MoDem. Entre les lignes, de lourdes accusations. A l’époque, l’ex-ministre de l’Environnement y décrivait des manœuvres de la part de François Bayrou pouvant s'apparenter… à de l’emploi fictif.





On pouvait notamment y lire : "C’est ainsi que des assistants parlementaires servent en réalité le parti politique, et non le parlementaire…Lorsque j’ai été élue au Parlement européen en 2009, le MoDem avait exigé de moi qu’un de mes assistants parlementaires travaille au siège parisien. J’ai refusé en indiquant que cela me paraissait d’une part contraire aux règles européennes, et d’autre part illégal. Le MoDem n’a pas osé insister mais mes collègues ont été contraints de satisfaire à cette exigence. Ainsi, durant cinq ans, la secrétaire particulière de François Bayrou a été payée… par l’enveloppe d’assistance parlementaire de Marielle de Sarnez, sur fonds européens."