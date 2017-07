Emplois présumés fictifs et financement du FN : Marine Le Pen porte plainte contre l’AFP pour diffamation

La dépêche, surtout, évoque prudemment un possible enrichissement personnel de la part de la présidente du FN. "Sous couvert d’anonymat et sans avancer de preuves, plusieurs ex-collaborateurs FN interrogés par l’AFP pensent en effet que Marine Me Pen a pu "profiter" de ce système mis en cause par les juges", peut-on notamment lire. Une accusation qui a provoqué la colère de la dirigeante frontiste et qui a donc décidé de porter plainte pour diffamation.