EN DIRECT - La rencontre Fillon-Juppé-Sarkozy aura-t-elle lieu aujourd'hui ?

Nicolas Sarkozy a proposé que François Fillon et Alain Juppé se rencontrent pour mettre un point final à la crise dans laquelle l'affaire Penelope Fillon a plongé le parti Les Républicains. Le candidat de la droite et du centre, qui sera le soir à Orléans, souhaite qu'elle se tienne rapidement possible. Peut-être ce mardi, voire mercredi ? C'est qu'il y a péril en la demeure puisqu'il ne reste plus que 46 jours avant le premier tour de l'élection présidentielle.





À SUIVRE AUJOURD'HUI >>





Ce mardi soir, Benoît Hamon tiendra meeting à Marseille, dans l'après-midi Emmanuel Macron doit quant à lui se rendre aux Mureaux où il concluera sa journée par une rencontre avec des "role models", issus de quartiers populaires.

A Paris, Jean-Luc Mélenchon et Philippe Poutou sont attendus à la manifestation à l’occasion de la Journée santé services publics.





Aux alentours de 17 heures, le Conseil constitutionnel dévoilera également une nouvelle vague de noms des personnes ayant valablement parrainé un(e) candidat(e).