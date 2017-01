EN DIRECT - Manuel Valls au JT de 20 Heures de TF1 : suivez avec nous l'intervention de l'ex-Premier ministre

Suppression du 49.3, "gauchisation " de son discours, Manuel Valls a dévoilé son programme mardi et évidemment a suscité quelques interrogations de la part de ses détracteurs. Au lendemain de son annonce, l'ancien Premier ministree st l'invité du 20 heures de TF1, l'occasion pour lui de se démarquer des six autres candidats à la primaire de gauche et de convaincre sur ses chances d'être au 2e tour de la présidentielle face à François Fillon.