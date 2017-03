FILLON, LE CANDIDAT ABANDONNÉ - Répondez à votre instantané du jour !

Parallèlement, François Fillon poursuit sa campagne à Nîmes après l'annonce de sa mise en examen hier. Mais d’ores et déjà, 32 élus (UDI, LR) ont annoncé qu'ils ne le soutiendraient plus. Et d'autres, comme Georges Fenech, lancent un appel aux élus afin de parrainer Alain Juppé. Alors quelles sont les mesures phares du programme d'Emmanuel Macron ? Est-il réalisable ? Les défections du clan Fillon sont-elles inquiétantes ou anecdotiques ? À qui profitent-elles ?