JT 20H - En quoi consiste le travail d’attaché parlementaire ?

Toujours dans l’ombre de leurs élus, les attachés parlementaires remplissent des tâches diverses (organisation de l’agenda, fiches, conseils juridiques aux administrés) à Paris ou en circonscription. Une charge de travail intense et une astreinte quasi-permanente. Les élus ont à leur disposition une enveloppe de 9.561 euros bruts par mois pour les rémunérer, qui ne suffit pas toujours. Un attaché parlementaire est payé entre 1.500 et 2.500 euros par mois, et ne compte pas ses heures.