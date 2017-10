Jean-Luc Mélenchon et Manuel Valls, chronique d'une longue haine politique

Entre Manuel Valls et Jean-Luc Mélenchon, c'est une longue histoire... De haine politique réciproque. Loin de la belle photo des jeunes cadres réunis dans le bureau de Michel Rocard à Matignon, il y a 24 ans, plus rien ne peut réconcilier les deux hommes, dont les conceptions respectives de la gauche sont aux antipodes. Car c'est bien sur le terrain des valeurs, plus encore que sur le terrain économique et social, qu'ils se livrent une guerre à distance.





Ces derniers jours, l'affrontement a pris une nouvelle dimension. Après les dénonciations de Manuel Valls, accusant la France insoumise de tisser des liens avec "l'islamo-gauchisme", Jean-Luc Mélenchon a décidé, la semaine dernière, de se retirer d'une mission parlementaire sur la Nouvelle-Calédonie présidée par Manuel Valls, estimant que l'ancien Premier ministre était désormais "proche de l'extrême droite".