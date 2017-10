Épinglée par le Canard Enchaîné, Raquel Garrido réagit... sur le Snapchat de Jeremstar

D'abord, elle avait refusé de répondre à l'AFP. Mais ce vendredi, l'avocate Raquel Garrido, porte-parole de La France insoumise, a finalement brisé son silence pour évoquer ce que le Canard Enchainé a révélé le 4 octobre dernier, à savoir qu'elle n'aurait pas payé ses cotisations sociales à la caisse de retraite des avocats depuis six ans, pas plus que ses cotisations à l'Ordre des avocats depuis un an. Et elle l'a fait d'une façon déconcertante : sur Snapchat, interrogée par Jeremstar, blogueur people qui a la particularité d'être, comme elle, chroniqueur dans l'émission "Salut les Terriens" de Thierry Ardisson sur C8.





"Ça demande de la déontologie de dire que Le Canard Enchaîné s'est trompé. Mais moi j'ai du mal pour Le Canard Enchaîné", a déclaré Mme Garrido au sujet de l'hebdomadaire, qu'elle qualifie "d'icône de la presse française". "Ça fait un mois qu'il balance que des bêtises sur moi", a-t-elle renchéri. "La vérité c'est qu'il y a aussi beaucoup, beaucoup de mensonges qui sont dits sur moi. Ma caisse de retraite a répondu au Canard Enchaîné qui avait balancé des inexactitudes sur moi", a assuré Mme Garrido.