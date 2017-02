Et si Penelope Fillon n'était pas au courant ? La séquence d'"Envoyé Spécial" sème le trouble

Elle n’en finit plus de faire parler d’elle. Penelope Fillon, depuis les révélations du Canard Enchaîné à propos de son emploi fictif présumé, est au cœur de toutes les controverses, toutes les discussions, toutes les théories. Pourtant, alors que l’enquête du parquet national financier est toujours en cours, beaucoup perçoivent, en simples observateurs du scandale, l’ascension de vents contraires. De principale suspecte d’une affaire de détournements de fonds publics, Penelope Fillon pourrait bien être en train d’obtenir le statut de victime collatérale.





Et la séquence diffusée par Envoyé Spécial, jeudi soir, y est pour quelque chose. Reprenant un extrait d’une interview accordée au Sunday Telegraph en 2007, l'émission d'Elise Lucet a exhumé les confessions désastreuses de Penelope Fillon, dans lesquelles elle affirme, entre autres, "ne jamais avoir été l'assistante" de son mari "ou quoi que ce soit de ce genre" et ajoute "sans les enfants, surtout le dernier, j'aurais sans doute cherché un travail". Or, c'est précisément un travail d'assistante parlementaire qui lui a valu d'empocher, selon Le Canard Enchaîné, un salaire total de 900.000 euros. Des propos qui datent, mais qui pour les téléspectateurs veulent surtout dire une chose : "Penelope Fillon n'était pas au courant".