Facebook, selfies et média interne : au G20, Emmanuel Macron maitrise sa comm'

On voit encore l'importance de l'image lorsqu'il monopolise la photo de famille avec les chefs d'Etat. Alors que tout le monde prend la pose, Emmanuel Macron fait mine de chercher sa place pour saluer les uns et les autres, et adresser au passage une franche accolade à Donald Trump.





Vendredi, le mouvement d'Emmanuel Macron La République en marche (REM) avait affirmé vouloir se constituer comme un média" en développant sa propre production de contenus pour relayer ses messages sur le terrain. Y compris "là où les médias ne vont pas".