"Fais embaucher ta femme par un collègue" : un député LREM dénonce le "cynisme" de la loi sur les emplois familiaux

Il y a dans la majorité des députés La République en marche un homme qui, depuis que la loi interdisant les emplois familiaux pour les parlementaires a été votée, va à contre-courant de ce que pense sa majorité. Qu'importe que le vote ait été entériné avant l'été, le député de Marseille, ancien d'Europe Ecologie Les Verts, qui n'aura bientôt plus le droit d'employer sa femme comme collaboratrice parlementaire, continue à se battre contre cette interdiction.





Invité de LCI ce samedi, ce spécialiste de l'économie circulaire, qui envisage de démissionner s'il ne parvient pas à trouver une solution pour que sa compagne reste à ses côtés, a une fois de plus tonné contre cette réforme, présente dans la loi de moralisation de la vie publique : "Si on me dit, 'le choix, c'est la famille ou la politique', moi je ne me tromperai pas de choix", assure celui dont nous avions déjà raconté le combat en juillet dernier.