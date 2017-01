Fillon a une "idée en tête" sur le nom de sa Premier ministre : mais qui cela peut-il bien être ?

François Fillon l’a confié ce mercredi matin à Jean-Jacques Bourdin sur RMC : il a "une idée en tête" pour le ou la titulaire du poste de Premier ministre, dans l’hypothèse où il remporterait la présidentielle. Refusant de donner son nom, le vainqueur de la primaire a néanmoins livré un indice sur son choix.





Le candidat putatif l’a-t-il soutenu dès le premier tour de la primaire ? "Ce serait préférable", a souligné avec un certain sourire le député de Paris. De nombreux élus ont accompagné François Fillon dans la bataille politique de la primaire. Mais tous – et ce n’est pas leur faire injure – n’ont pas les épaules pour Matignon. Deux favoris se distinguent dans l’équipe du candidat LR : Gérard Larcher et Bruno Retailleau.