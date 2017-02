Fillon, Hamon, Macron... Qui participe (ou pas) au dîner du Crif mercredi soir ?

Une nouvelle fois, la présidente du FN, Marine Le Pen, n'a pas été invitée, de même que certains représentants de gauche, comme Jean-Luc Mélenchon ou Yannick Jadot. "Autour du FN, on doit maintenir le cordon sanitaire, ne pas faire sauter le verrou moral", a estimé Francis Kalifat. Le Crif a d'ailleurs vivement condamné la récente rencontre entre des responsables frontistes et "un groupuscule au nom pompeux", la Confédération des Juifs de France et amis d'Israël. En ce qui concerne la non-invitation de Yannick Jadot, le président du Crif a expliqué que "les écologistes ont des positions qui ne sont pas claires, notamment à l'endroit du boycott anti-israélien".





Au total, environ 700 invités sont attendus dans un grand hôtel parisien pour ce 32e dîner, qui s'est installé comme un rendez-vous sans équivalent par son pouvoir d'attraction de responsables politiques, ambassadeurs, dignitaires religieux, chefs de grandes entreprises ou personnalités des médias.