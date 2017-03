FILLON : LES DERNIÈRES HEURES ? - Répondez à votre instantané du jour !

François Fillon, de plus en plus seul : Ce matin, Thierry Solère, député LR et organisateur de la primaire, a annoncé « mettre fin » à ses fonctions de porte-parole du candidat de la droite, rejoignant ainsi la longue liste des défections du camp Fillon. Ces démissions remettent sur le devant de la scène l’hypothèse d’un plan B... D'ailleurs aujourd'hui, le Conseil constitutionnel a rendu public un premier parrainage en faveur d'Alain Juppé, bien que ce dernier ne soit pas déclaré. Dès lors et à moins de deux mois du premier tour, tous les postulats sont encore possibles et les élections législatives sont indéchiffrables.