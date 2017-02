Fillon, Sarkozy, Bygmalion : comment la politique française est (mal) perçue à l'étranger

The Guardian est particulièrement féroce avec Nicolas Sarkozy, faisant référence au livre "Big Magouilles" de Violette Lazard pour expliquer aux Britanniques comment la campagne de 2012 de l'ancien Président a largement dépassé les plafonds de dépenses autorisés : il ironise notamment sur les spaghettis à la truffe et les oeufs brouillés qui auraient été servis à des supporteurs VIP lors d'un meeting ("scrambled eggs and spaghetti were infused with so much luxury truffle that one party worker worried the intense smell would waft out over the audience").





Un cumul d'affaires qui risque de fragiliser encore davantage le camp des Républicains, souligne le tabloïd The Daily Mail, qui insiste sur l'idée que Marine Le Pen aurait devant elle une autoroute pour les élections présidentielles de mai.