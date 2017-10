Fin de la prime vélo électrique : une trentaine de députés LREM écrit au Premier ministre pour "réfléchir à d'autres dispositifs"

Les députés proposent de rétablir cette aide mais de la soumettre à des conditions d'attribution, notamment en fonction des revenus ou de la zone géographique. "Faut-il centrer cette aide en fonction des zones où il y a des enjeux de congestion ou au contraire en zone rurale ?", s'interroge l'ancien porte-parole de Nicolas Hulot. La trentaine de députés souhaite également une meilleure coordination avec les aides déjà proposées par certaines collectivités locales.





Matthieu Orphelin dit avoir "très bon espoir que le gouvernement puisse arriver avec des propositions pour prendre la suite". Et d'affirmer : "Il faut que l'Etat continue à montrer que le développement des mobilités actives est une priorité et cela passe par des dispositifs qui doivent être revus et mieux centrés".