Finalement, Darmanin n'est pas (encore) exclu de LR, Philippe, Lecornu et les Constructifs eux aussi en sursis

Député-maire de Tourcoing UMP puis Les Républicains depuis 2012 et 2014, proche de Nicolas Sarkozy et de Xavier Bertrand, puis soutien de François Fillon pendant la présidentielle, il avait ensuite rejoint Emmanuel Macron à la surprise générale. Et avait, depuis, pris ses distances avec son parti, en dépit de ses précédentes critiques à l'attention du nouveau chef de l'Etat. Au point qu'il avait dit, au sujet de la course à la présidence du parti : "Si le choix est entre Laurent Wauquiez et Daniel Fasquelle, j'ai plutôt envie de partir des Républicains."