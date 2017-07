Finalement, le Sénat interdit les emplois familiaux pour les collaborateurs parlementaires

"Je demanderai au Sénat de prendre ses responsabilités", avait alors déclaré Philippe Bas (Les Républicains), en proposant une seconde délibération, soutenu par les groupes PS et Communiste, républicain et citoyen. "Notre assemblée doit montrer sa cohérence", avançait-il, indiquant que le Sénat avait déjà "interdit les emplois familiaux pour les membres du gouvernement et les exécutifs locaux".





Le socialiste Jean-Pierre Sueur a souligné que "ce qui s’est passé hier n’est pas anodin", estimant "très important de faire ce pas en avant, même si on peut dire que c‘est lié aux circonstances (l’affaire Fillon)". Pour Bruno Retailleau (Les Républicains), "nous (les sénateurs) avions refusé une des mesures les plus symboliques du texte".