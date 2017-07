Florian Philippot, fragilisé sur la sortie de l'euro : "Oui, je serai toujours au FN à la rentrée"

Assurant que la contestation en interne de ceux qui voudraient un abandon pur et simple de cette sortie de l'euro est le fait, selon lui, de "3 ou 4 responsables qui sont interrogés partout", Florian Philippot veut éviter le piège d'un séminaire qui se terminerait en tribune pour son éviction du FN. "Notre refondation doit être beaucoup large que cela... Nous devons être entendus sur les questions de santé, de services publics [...] Sur la question de l'image du mouvement, du nom du parti. Si on se limite à la seule question de la sortie de l'euro, on passera à côté du sujet."





Quant à savoir si Florian Philippot, face aux contestataires et de plus en plus éloigné de Marine Le Pen, passera l'été au FN, il répond ceci :