Le fisc réclame 1,8 million d'euros au micro-parti de Marine Le Pen

Jeanne, le micro-parti de Marine Le Pen est dans le collimateur du fisc. Dans son numéro paru ce mercredi, le Canard enchaîné affirme que "le fisc réclame près de 2 millions d'euros au mouvement", au coeur de l'organisation des campagnes électorales FN depuis que Marine Le Pen en est présidente. Ces informations ont déjà été avancées par Le Monde en février, et elles ont été confirmées à l'AFP.





D'après le Canard, Jeanne "se voit réclamer, pour 2012, un impôt sur les sociétés d'un montant de 88,134 euros (auquel il convient d'ajouter 20.094 euros de pénalités de retard), mais l'Etat exige également de Jeanne qu'elle allonge 1.374.252 euros au titre des impayés de TVA (plus 334.317 euros de pénalités)" car "le micro-parti était tout sauf une structure à but non lucratif". Le palmipède rappelle que son équipe s'était comportée comme une entreprise aux intérêts hautement commerciaux en facturant des prestations commerciales et bancaires aux candidats FN de 2012.