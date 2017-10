FN : Eric Dillies, le frontiste qui voulait défier Marine Le Pen, n’en aura pas l’occasion

Vendredi, le patron du FN à Lille, Éric Dillies, a déclaré sa candidature à la présidence du parti face à Marine Le Pen. "Élu de terrain et militant de notre mouvement depuis 30 ans, j'ai décidé de me présenter à la présidence du Front national. Il ne peut exister d'élection crédible sans choix. Or, nous sommes à quelques heures de la clôture du dépôt des candidatures et il n'y a pas, pour le moment, d'autre candidat que la présidente sortante", souligne l’intéressé.





Une candidature qui semble néanmoins compromise car les candidats ont jusqu’à ce samedi pour présenter les vingt parrainages de secrétaires départementaux FN nécessaires pour se présenter. Pour espérer les obtenir, Eric Dillies demande au Front national et à son actuelle présidente, Marine Le Pen, de "reporter l'échéance du dépôt de candidature et d'en changer son mode de parrainage. Ainsi, seront mises en place les conditions nécessaires au vrai débat démocratique dont notre mouvement a besoin pour accomplir sa refondation", explique l’élu lillois.