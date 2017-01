FN : les sympathisants préfèrent largement Marion Maréchal-Le Pen à Florian Philippot

Le FN est un parti divisé entre deux courants, l’un qui assume son appartenance à une droite conservatrice sur le plan des valeurs et plutôt libérale sur le plan économique, et un autre qui rejette le clivage droite-gauche pour lui préférer un clivage entre patriotiques et mondialistes. Ces deux courants, qui suscitent quelques tensions, sont représentés dans le parti par Marion Maréchal-Le Pen pour le premier et Florian Philippot pour le second.





Un sondage publié ce jeudi et réalisé par l’Ifop pour le Figaro montre que les sympathisants du FN ont une nette préférence pour les idées et les valeurs de la petite-fille de Jean-Marie Le Pen. Selon cette étude, 52% d’entre eux se sentent en effet plus proches d’elle que du vice-président du parti (29%). A noter que 19% des personnes interrogées se disent aussi proches de l’un comme de l’autre.