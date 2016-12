FN : Marion Maréchal-Le Pen veut toujours dérembourser l’IVG

Elle maintient que sa position est partagée par une majorité des membres de son parti. "Ce n’est pas une position personnelle, c’était, et c’est toujours, la position du parti Front national, et c’était le cas en 2012", a-t-elle assuré. Pourtant, Marine Le Pen avait déclaré il y a deux semaines sur TF1 qu’elle "ne remettrait pas en cause l'IGV de quelque manière que ce soit" en cas de victoire en 2017.





Sa nièce comprend cette position et l’accepte. "Marine Le Pen n’a souhaité intégrer cette partie dans son programme tout simplement parce que c’est un sujet extrêmement clivant et tabou qui fait l’objet de caricatures et qu’à ce titre, dans un moment de rassemblement, c’était peut-être pas extrêmement judicieux de le mettre au-devant de la scène", a dit Marion Maréchal-Le Pen.





Néanmoins, elle n'abandonne pas l’idée de convaincre un jour sa tante et "espère que dans le cadre d’une majorité parlementaire Front national, nous aurons l’occasion peut-être d’y revenir avec des propositions de loi".