Pourquoi Marine Le Pen doit rembourser 300.000 euros au Parlement européen... avant minuit

Toujours en décembre, le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire pour abus de confiance et recel, escroqueries en bande organisée, faux et usage de faux et travail dissimulé. Le 6 janvier dernier, Marine Le Pen reçoit une nouvelle lettre de recouvrement signée par le haut fonctionnaire européen. Ce dernier l’exhorte à verser 41.500 euros de préjudice pour le salaire indûment versé à Thierry Légier, chauffeur et garde du corps de la présidente du FN.





Face à ces accusations, Marine Le Pen ne se démonte pas. La présidente du groupe Europe des nations et des libertés a en effet déposé récemment une plainte auprès du parquet de Bruxelles pour "faux intellectuel" visant l’Olaf et Klaus Welle. "Le Parlement, c'est une institution politique. Nous les gênons beaucoup (les personnes à la tête du Parlement, ndlr). Ils ont dit qu'ils auraient notre peau et nous allons les combattre", promettait-elle samedi dernier sur le plateau du 13H.





Si elle ne rembourse pas les 298.497 euros avant minuit, Marine Le Pen perdra toutefois la moitié de son indemnité parlementaire, la totalité de son enveloppe de 4300 euros de frais généraux et la moitié de son indemnité de séjour, note 20 minutes. Pas de quoi effrayer la présidente du FN : "Je ne me soumettrai pas à la persécution", assurait-elle ce mardi à Reuters