FN, PS, PCF : "Changer de nom parce qu’on a perdu une élection est une solution de facilité"

LCI : A votre avis, le PS doit-il changer de nom ?

Frank Tapiro : Quand un parti change de nom, il ne faut pas que cela soit seulement cosmétique. Si la droite se distingue par sa culture du chef, la gauche, elle, se démarque par sa culture de l’idéologie. Bonne ou mauvaise d’ailleurs. Donc la question qui se pose c’est : est-ce que le PS saura retrouver une idéologie ? Qu’il s’appelle Parti socialiste, les fils de Jaurès ou bien les Démocrates, on s’en moque. Ils ont avant tout besoin d’avoir une vision. A la base, la grande idée de la gauche, c’est changer la vie. Depuis Léon Blum, la gauche a toujours cherché à améliorer la vie des gens. Mais depuis 30 ans, qu’a-t-elle fait concrètement à part l’abolition de la peine de mort et le mariage pour tous ? Elle a pourri la vie des entrepreneurs avec les 35 heures, que je préfère appeler “les 35 leurres”. Donc en vérité, ils n’ont pas changé la vie des gens et en plus, ils ont massacré la volonté des entrepreneurs d’embaucher. Le PS doit avant tout se poser la question suivante : qu’est-ce qu’être de gauche aujourd’hui ? C’est croire en quoi ?

LCI : N’est-ce tout de même pas plus facile de se racheter une virginité politique en changeant de nom ?

Frank Tapiro : Changer de nom parce qu’on a perdu une élection est une solution de facilité. C’est avant l’élection qu’il fallait y penser. Le PS aurait dû créer une innovation idéologique et adopter un nom qui porte cette innovation. J’ajoute, qu’en plus de la vision et de l’idéologie, un changement de nom doit s’accompagner d’un changement d’ambassadeur. Ceux qui dirigent le PS et le FN n’ont plus de légitimité, surtout après l’émergence d’un homme et d’une marque comme Macron. Il n’a pas créé un parti mais un label. On l’a vu aux législatives, ceux qui portaient le label Macron ont été grandement avantagés. Le label Macron a suffi pour faire gagner des personnalités de la société civile sans aucune notoriété mais qui, par leur parcours, prouveront qu’ils correspondent complètement à l’esprit du moment. Au PS, ce n’est pas forcément le S le problème, c’est le P. Le mot "parti" est mort. Ils peuvent s’appeler les socialistes, les nouveaux socialistes ou encore les socialistes d’après. Mais "parti" ou "mouvement", c’est fini, il faut créer autre chose comme un label. Encore faut-il que ce label incarne une pensée, une vision et une idéologie. Sinon ça ne sert à rien.

LCI : Créer une marque avant l’élection, c’est justement ce qu’a fait Jean-Luc Mélenchon avec la France insoumise. Une initiative qui lui a notamment permis de supplanter le PS de Benoît Hamon…

Frank Tapiro : En effet, Jean-Luc Mélenchon est le seul avec Emmanuel Macron à avoir créé une nouvelle marque. A ceci près que l’appellation “France insoumise” est extrêmement artificielle parce que Jean-Luc Mélenchon est un immense comédien. Sauf que le comédien s’est pris le rideau sur la tête au soir du premier tour de la présidentielle. Il a été sonné et il est redevenu le personnage aigre et agressif que l’on connaît. Le masque est tombé, le maquillage n’était plus là.

LCI : Mais le label "la France insoumise" s’est tout de même imposé. Un groupe parlementaire porte ce nom.

Frank Tapiro : Il faut reconnaître que Jean-Luc Mélenchon a réalisé une belle campagne grâce en partie à cette nouvelle marque. Néanmoins, beaucoup de gens n’y ont pas cru parce qu’ils connaissent Jean-Luc Mélenchon. Ils savent très bien qu’il n’est pas sincère, que c’est un mitterrandien qui a pris un peu de Bolivar, un peu de Besancenot et un peu de Jaurès. Il a fait son shaker et il sort un personnage qui a plutôt bien marché puisqu’il obtient quand même 20%. Mais il s’est autodétruit le soir du premier tour de la présidentielle. Je pense qu’il va faire une dégringolade énorme. Pourtant, s’il y en avait un qui pouvait ramener à lui toute l’aile gauche du PS, c’est bien lui. Il aurait pu gober le PS comme aujourd’hui Emmanuel Macron a gobé les Républicains. En avalant Benoît Hamon, il aurait pu devenir le nouveau patron de toute la gauche mais il a raté le coup. Et il le sait.