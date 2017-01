Quand Marine Le Pen chante les louanges de la liberté de la presse, Steeve Briois s'en prend à La Voix du Nord

La liberté de la presse comme condition de la démocratie. Le message semble avoir échappé à Steeve Briois. Par voie de communiqué, le maire d’Hénin-Beaumont a tenu ce mercredi 4 janvier à réagir à l’annonce du vaste plan social qui secoue en ce moment le quotidien régional de sa région, La Voix du Nord. Qui est la conséquence directe, selon lui, d’une ligne éditoriale… opposée à Marine Le Pen.





"Les 178 postes menacés à la Voix du Nord, selon les Echos, sont la malheureuse conséquence d’une ligne éditoriale qui s’est radicalement politisée ces dernières années sous l’impulsion de Jean-Michel Bretonnier, au risque de ne plus faire d’information et d’imposer un militantisme rebutant." Et le vice-président du Front national d’ajouter : "Nous avions prévenu la rédaction du dangereux fossé qu’elle était en train de creuser entre elle et son lectorat : les résultats sont là, la baisse durable des ventes s’est accélérée en réaction à une politisation de plus en plus marquée. (…) La prise de position contre la candidature de Marine Le Pen durant les régionales de 2015 avait choqué, tant que les lecteurs de la Voix du Nord de tout bord, que dans les rédactions locales et nationales d’autres organes. Tristement, ce sont donc les salariés qui doivent subir les erreurs stratégiques d’une rédaction qui a dévoyé l’utilité première de la presse quotidienne régionale." On est bien loin, en effet, de l’esprit de réconciliation affiché par Marine Le Pen dans ses vœux. Une cacophonie qui fait tache, d’autant plus que les scripts de ces deux discours figurent aujourd’hui tous les deux sur le site officiel du parti.