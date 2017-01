François Fillon à LCI : "La plupart des politiques ne savent pas comment marche un ordinateur"

LCI : Bien avant d'autres politiques, vous avez déjà mis les pieds au CES en 1999. Pourquoi ?

François Fillon : A l'époque, j'avais décidé d'accompagner des entreprises de Nantes, Angers et Le Mans, car je pensais déjà que c'était un atout fantastique pour notre région d'investir dans ces nouvelles technologies. C'était dans la suite de mon travail au Telecoms (ministère qu'il a occupé entre 1995 et 1997) et c'était une façon pour moi, à titre personnel, de venir regarder des innovations technologiques.

LCI : Qu'est-ce qui vous a marqué lors de cette première journée de visite ?

François Fillon : Il y a beaucoup de technologies qui arrivent à maturité. J'ai été très frappé par le bond fait en trois ans par le véhicule autonome. On en parle depuis des années et, tout à coup, on entre dans la réalisation. Je ne suis pas fanatique de monter dans une voiture automatique, surtout quand on a le plaisir du pilotage comme moi. Mais il faut reconnaître les bénéfices en termes de sécurité routière, les gains en matière de protection de l'environnement. Et cela ne concerne pas que le transport terrestre, l'aérien aussi. C'est sur du plus long terme mais ça peut transformer les relations entre les régions, créer d'autres hubs de connexion. Il faut être au cœur de ces révolutions.

LCI : Et du côté des start-ups françaises, des choses à rapporter dans vos bagages ?

François Fillon : Tout ce que j'ai vu autour de la e-santé. On sent tout de suite l'application en termes de progrès pour la société. On va pouvoir détecter des problèmes en amont et faire de la prévention. En matière d'organisation des soins aussi. Le contrôle des performances sportives aussi est intéressant avec même des chaussures connectées. J'en ai rapporté une paire. Et il y a les drones aussi qui vont désormais détecter des obstacles.