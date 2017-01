François Fillon avertit les journalistes : "Méfiez-vous des scénarios écrits d'avance"

POLITIQUE - Lors de ses vœux à la presse, mardi 10 janvier, François Fillon a appelé à se méfier des "scénarios écrits d'avance" et enjoint les journalistes à "faire [...] avec [s]es sourcils broussailleux".

POLITIQUE - Lors de ses vœux à la presse, mardi 10 janvier, François Fillon a appelé à se méfier des "scénarios écrits d'avance" et enjoint les journalistes à "faire [...] avec [s]es sourcils broussailleux".

Dans son nouveau QG de campagne installé près de la Porte de Versailles, en présence notamment de Gérard Larcher, président du Sénat, Bruno Retailleau, patron des sénateurs LR ou encore Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France, le député de Paris a ainsi lancé aux journalistes : "Les leçons de la primaire doivent être méditées : méfiez-vous des scénarios écrits d'avance". Et l'ex-Premier ministre parle en connaissance de cause, lui qui fut longtemps le "troisième homme" de la primaire de la droite, du moins selon les sondages, qui ne le testaient même pas dans l'hypothèse d'un second tour.