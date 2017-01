VIDÉO - Fillon et NKM à Las Vegas : un "geek dating" pour réchauffer les relations ?

VERY GEEK TRIP - Après avoir déserté les plateaux télé au lendemain de sa victoire à la primaire de la droite fin novembre, François Fillon a fait sa rentrée ce mardi avant de s'envoler mercredi pour Las Vegas. Il sera accompagné de son ancienne adversaire et soutien d'Alain Juppé au second tour, Nathalie Kosciusko-Morizet.