Mais d'où viennent les montres à plus de 10.000 euros de François Fillon ?

Joint par franceinfo vendredi, l’homme - fondateur de la marque Instruments et Mesures du Temps, liquidée en 2014 - a toutefois précisé qu'il s'agissait d'un cadeau "absolument désintéressé" puisque que "la politique française ne (l)'a jamais intéressé". "Je lui ai remis la montre personnellement à Matignon lors d'un voyage accompagné de ma femme et de mes enfants à Paris", a-t-il expliqué, ajoutant admirer François Fillon "comme politique et comme père de famille". De son côté, François Fillon a assuré à l’AFP que "M. Dana a offert des montres à plein d'autres personnes que [lui]", déplorant vivement que la presse fasse encore état de cadeaux relevant à ses yeux de sa vie privée.





Quant à l'autre montre, elle "a été offerte en 2013 à M. Fillon par le manufacturier suisse Rebellion", précise franceinfo, dans un geste "très amical" selon un membre de Rebellion. "Il n'y avait aucun sous-entendu", a-t-il ajouté, dans ce cadeau effectué à l'occasion des 24 Heures du Mans, où le patron de l'horloger était venu en tant que dirigeant d'une écurie automobile d'endurance.