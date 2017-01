François Hollande rencontre les soldats français en Irak

François Hollande est en Irak où il a rencontré son homologue Fouad Massoum. Le président français a évoqué leur ennemi commun : le terrorisme et l'État islamique. "L'enjeu c'est la reconquête de Mossoul. Pour y parvenir, dans les prochaines semaines, vous devez former, appuyer, accompagner les forces irakiennes et leur donner les meilleurs conseils", a encore dit le président aux soldats français.