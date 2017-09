Fraude fiscale : Gérald Darmanin favorable à la privation de droits... une sanction qui existe déjà

Mais au-delà de la simple condamnation morale, le ministre des Comptes publics, issu des rangs de la droite, va un peu plus loin et fait une proposition. "Je ne verrais personnellement d'inconvénient à ce que l'on prive de certains droits, pendant un certain temps, les auteurs de fraudes fiscales graves", explique-t-il. Une position qui semble compatible avec le seul engagement de campagne d'Emmanuel Macron en la matière, qui proposait simplement "d'alourdir les sanctions" contre les fraudeurs.





Mais en matière de fraude fiscale, la privation de droits serait tout sauf une nouveauté. En cas de poursuites pénales, l'auteur de ce délit est passible de 5 ans de prison et d'une amende de 500.000 euros (peines portées à 7 ans de prison et 2 millions d'euros si les faits sont commis en bande organisée). Le juge peut également prononcer une interdiction d'exercer une profession, suspendre le permis de conduire... Et priver la personne condamnée, en vertu de l'article 1741 du Code général des impôts, de ses droits civiques, civils et de famille suivant les dispositions du Code pénal, pour une durée n'excédant pas 5 ans.