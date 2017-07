Fraude fiscale : quel est ce "verrou de Bercy" qui divise la majorité REM et a provoqué la pagaille à l'Assemblée ?

C'est le sujet qui a mis le feu à l'Assemblée nationale mardi après-midi, provoquant échanges houleux et interruptions de séances. Les députés de plusieurs groupes politiques d'opposition ont déposé des amendements à la loi de "confiance dans la vie démocratique" visant à supprimer le "verrou de Bercy" en matière fiscale.





Le Sénat avait déjà adopté le principe d'un déverrouillage "partiel" du dispositif fiscal, mais la majorité REM à la commission des lois de l'Assemblée a annulé cette tentative. Plusieurs amendements identiques ont donc été déposés successivement mercredi par les députés de six groupes, des Insoumis aux Républicains et UDI "constructifs". Ils ont été repoussés à seulement vingt voix d'écart, avec un fait nouveau : une brèche dans la majorité présidentielle, 12 députés REM s'étant abstenus, 12 autres ainsi que 30 députés MoDem ayant voté pour cette mesure contre l'avis du gouvernement. Pour se donner du temps, la présidente REM et la commission des lois et le président LR de la commission des finances, Eric Woerth, ont finalement annoncé la création d'une mission d'information parlementaire sur le sujet.