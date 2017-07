G20 : pourquoi Macron était-il placé en bout de file sur la photo officielle ?

Les plus fins observateurs auront pourtant remarqué qu’Angela Merkel, qui est chancelière et non présidente, figure cette année au premier rang. La raison est simple : en tant que représentante du pays hôte (le sommet du G20 se déroule à Hambourg), elle doit se placer au premier rang et au centre de la photo. A ses côtés, on retrouve le prochain hôte du sommet (qui aura lieu à Buenos Aires en 2019), en l’occurrence le président argentin Mauricio Matri et l’hôte du précédent sommet (qui a eu lieu l’an passé à Hangzhou), le président chinois Xi Jinping.





Les autres présidents se placent auprès d’eux en fonction de l’ancienneté de leur élection. C’est la raison pour laquelle Emmanuel Macron, fraichement élu, se situe à l’extrémité de la photo, tout comme le président sud-coréen Moon Jae-in élu en mai dernier, situé à l’autre extrémité.