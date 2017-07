Gaspard Gantzer : "Hollande ne dit rien de négatif sur Macron"

Pendant trois ans, d’avril 2014 à mai 2017, Gaspard Gantzer fut l’un des plus proches collaborateurs de François Hollande. En charge de la communication présidentielle – une mission quasi sacerdotale –, il a assisté depuis l’Élysée à son retrait progressif du pouvoir. De la décision de ne pas briguer à un second mandat jusqu’au départ du palais présidentiel, Gaspard Gantzer a pu constater à quel point cette mise à l’écart n’avait rien de volontaire de la part de François Hollande et surtout à quel point elle a pu le faire souffrir.





Invité sur LCI ce jeudi, le jeune communiquant de 37 ans confie être resté en contact avec l’ancien locataire de l’Élysée. "On ne peut pas rayer d'un trait de plume trois ans de travail en commun. On se parle, on se voit, on a déjeuné ensemble la semaine dernière". Deux mois après la victoire d’Emmanuel Macron, François Hollande cherche encore les repères de sa nouvelle vie. "Il se repose, il réfléchit, il lit", souligne Gaspard Gantzer, qui juge opportun que l’ancien président ait "l'intelligence de rester en hauteur et de ne pas participer au débat public tous les jours".





Et que pense-t-il de ce début de quinquennat ? "Il ne dit rien de négatif parce qu'il est très respectueux de son successeur. Je ne sais pas ce qu'il pense en la matière", jure-t-il sans toutefois s’empêcher d’esquisser un sourire.