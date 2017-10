Gattaz veut des "contrôles journaliers" pour les chômeurs : "On n'est pas flic", s'agace-t-on à Pôle emploi

Le délégué syndical de la CFDT fait remarquer que la hausse des effectifs dans cette cellule de contrôle imposerait de réduire les équipes de conseillers dédiées à l’accompagnement des chômeurs. "Surtout, alors que la loi finances a prévu de supprimer 300 emplois à Pôle emploi, nous avons du mal à voir la faisabilité financière et opérationnelle de cette proposition" ajoute David Vallaperta. Et selon Jean-Charles Steyger, ce n’est pas aux conseillers Pôle emploi de prendre en charge cette fonction : "Cela aurait un effet dévastateur pour nos agents. La conjugaison de l’aide et du flicage ne fait pas bon ménage. Comment instaurer une relation de confiance avec les personnes en recherche d’emploi et les aider sur le marché du travail si de l’autre côté on les flique ? Notre métier, ce n’est pas flic", prévient-il.





Les syndicalistes expliquent également que rien ne prouve que la mise en place de mesures coercitives permettrait d’obtenir de meilleurs résultats sur le taux de retour à l’emploi. Il est là possible de prendre l’exemple du Royaume-Uni, qui en renforçant la surveillance de ses chômeurs a fait baisser son taux de chômage. Mais dans le même temps, le nombre de contrats précaires a augmenté et les salaires ont baissé.





Pour Jean-Charles Steyger, le vrai défi est d'abord d'indemniser et de prendre en charge correctement les demandeurs d'emploi : "En France, le système d’assurance-chômage ne couvre que 43% des chômeurs. Lorsqu’on mettra en place un système qui couvre convenablement tous les chômeurs du pays, on pourra se mettre d’accord sur leurs devoirs et mieux les contrôler."