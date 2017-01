Gifle à Manuel Valls : Nolan L. condamné à trois mois avec sursis

Cette attaque n’est pas une première pour Manuel Valls. Le 22 décembre dernier, en en pleine visite du marché de Strasbourg, il avait été enfariné par un opposant. L’homme l’avait alors interpellé sur l’article 49.3 de la Constitution, un article utilisé à six reprises lorsqu’il était en fonction. Là aussi, l’individu avait été maîtrisé dans la foulée et le candidat à la primaire de la gauche avait pris avec le sourire cet incident.





Or, au moment des faits, Manuel Valls n’avait plus de fonctions politique. Démissionnaire de son mandat de Premier ministre, il n’était pas non plus maire d’Evry ni député de l’Essonne. L'enfarineur n’encourait ainsi qu’une amende de 750 euros.