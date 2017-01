Gifle à Manuel Valls: "Une justice accélérée pour certains", commente Philippe Martinez

Invité ce jeudi 19 janvier au micro de RTL, Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, est revenu sur l'affaire de la gifle qu'a reçue Manuel Valls mardi dernier, lors d'un déplacement en Bretagne. Le jeune homme, auteur de ce geste sur l'ancien Premier ministre, a été condamné mercredi à trois mois de prison avec sursis et 105 heures de travaux d'intérêt général.





Pour Philippe Martinez, la procédure juridique "semble rapide, d'autres attendent beaucoup plus longtemps pour être jugés, certains depuis des années. [...} Pour certains ça va très vite, et pour d'autres ça va plus lentement. [...] On le voit aussi pour les militants de la CGT, qui passent toutes les semaines devant des tribunaux pour des affaires soi-disant de violences."