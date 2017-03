Gilbert Collard "espionné" par... Siri ?

Ainsi, pour Gilbert Collard, son téléphone est sur écoute car il parle "tout seul": "Je le sais parce que mon téléphone, de temps en temps, se déclenche tout seul et me dit : 'Répétez ce que vous venez de dire?' Bon, je vois pas comment le téléphone pourrait se déclencher tout seul."





Nous, on a une idée. Il doit s’agir juste de Siri, l’application vocale présente sur votre Smartphone, capable d'écouter et répondre à son interlocuteur et qui peut se déclencher lorsqu'on appuie sur le bouton central. Loin d’un quelconque cabinet noir donc. Une réflexion guère étonnante puisque Gilbert Collard a déjà prouvé par le passé que la technologie et lui faisaient trois...