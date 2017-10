Utilisation du glyphosate : Union européenne, gouvernement, agriculteurs... qui veut quoi ?

Les députés européens viennent d'appeler à éliminer progressivement le glyphosate d'ici à fin 2022 et à en interdire toute utilisation non professionnelle dès 2018. Afin de ne pas laisser brutalement sur le carreau les nombreux agriculteurs qui l'utilisent encore, ils souhaitent qu'il leur soit apporté l'aide nécessaire pour assurer la transition vers des cultures sans cet herbicide controversé.





Cette résolution a été votée ce mardi à 355 voix pour (111 abstentions et 204 contre) au nom du principe de précaution. Ce texte n'est toutefois qu'un simple avis non contraignant. Dans la foulée de ce vote, la Commission européenne a révisé ses préconisations. L'organe exécutif de l'Union propose désormais un renouvellement de licence pour une durée de cinq à sept ans et non plus pour dix ans.