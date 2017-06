Qui est Nathalie Loiseau, la nouvelle ministre des Affaires européennes ?

Ça recommence. Un peu plus d’un mois après le premier, Emmanuel Macron et Edouard Philippe ont dévoilé ce mercredi leur deuxième gouvernement, formé de 29 membres : 19 ministres et 10 secrétaires d'Etat. Un premier remaniement qui élargit passablement l’équipe gouvernementale, composée de 22 personnalités jusque-là. Nathalie Loiseau a été nommée ministre des Affaires européennes auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, en remplacement de Marielle de Sarnez.