Grâce de Jacqueline Sauvage : pourquoi Hollande a-t-il pris cette décision maintenant ?

Jacqueline Sauvage est libre. Ce mercredi François Hollande a décidé d’accorder "une remise gracieuse du reliquat de sa peine d'emprisonnement", qui "met fin immédiatement à sa détention". "Le président de la République a estimé que la place de Jacqueline Sauvage n'était plus aujourd'hui en prison, mais auprès de sa famille", explique l’Élysée.





Pourquoi avoir pris cette décision quelques jours après Noël ? Le gain pour le président ne sera pas électoral. Le chef de l'État n’étant en effet plus candidat à un second mandat. Il n'en reste pas moins que le François Hollande soigne sa popularité à quelques mois de sa sortie en prenant une décision très soutenue à gauche et même au delà des habituels clivages politique. De Benoît Hamon à Valérie Pécresse en passant par Florian Philippot, Jean-Christophe Lagarde ou Jean-Luc Mélenchon, la décision du président a été saluée par un panel inédit de l'échiquier politique.