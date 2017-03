Pour Marine Le Pen, on a dit au gouvernement "le plus grand bien d'Al-Nosra" : c'est quoi cette histoire ?

Dans ses propos, Laurent Fabius a l'air de rapporter la position des Arabes, sans forcément y adhérer. Pour en avoir le coeur net, et comprendre que cette phrase a vraisemblablement été tirée de son contexte, on peut même jeter un oeil à une interview réalisée quelques jours après la conférence de Marrakech pour TV5Monde, RFI et Le Monde. Laurent Fabius y précise sa pensée : à la question de savoir si la France pourrait suivre l'exemple américain en classant Al Nosra parmi les groupes terroristes, l'ancien ministre répond : "Je suis en train de réfléchir à cela parce que les Américains ont pris cette décision. Par ailleurs, à la fois la coalition nationale syrienne et les collègues arabes qui étaient là-bas, eux, étaient très hostiles à cette position, en disant 'ce sont des gens qui se battent contre Bachar', donc c'est très difficile de les désavouer. Mais il faut faire très attention (...) parce que des rapports nous indiquent qu'ils ont un lien avec Al-Qaïda."





A noter que Marine Le Pen et, avant elle, des sites complotistes à l'image de Réseau Voltaire, n'ont pas été les seuls à reprendre cette interview. Comme elle, en octobre 2016 sur BFM TV, Jean-Luc Mélenchon a lui aussi fait allusion à ces propos attribués à Laurent Fabius. Une procédure en justice a même été enclenchée contre l'ex-ministre par des proches de victimes de violences de la part d'Al-Nosra, qui lui réclamaient un euro symbolique. Mais elle a été classée en 2014.