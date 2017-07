Grand Jury : pour François de Rugy, Emmanuel Macron a une communication "maîtrisée et sobre"

Le président "jupitérien" en ferait-il un peu trop ? Alors que les détracteurs d'Emmanuel Macron dénoncent son "omniprésence", voire son goût pour les mises en scènes "monarchiques" ou "pharaonique" du pouvoir, François de Rugy, lui, pense l'inverse.





Invité dimanche du Grand Jury LCI-RTL-Le Figaro, le président de l'Assemblée nationale, rallié pendant la présidentielle à La République en marche, estime au contraire qu'Emmanuel Macron trouvé le bon ton pour présider la France. Pour le démontrer, il le compare à ses deux prédécesseurs. "On a eu avec Nicolas Sarkozy un Président qui parlait un peu à tort et à travers, avec de grandes annonces non suivies d’effet. Ensuite, on a eu François Hollande, qui adorait les journalistes, et tout cela a débouché sur une abondance de commentaires. Il a fini par s’y perdre. Emmanuel Macron a tiré les leçons de ces exercices", explique le 4e homme de l'Etat. Qui ajoute :