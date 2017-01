Grand prix du menteur en politique : Robert Ménard, champion 2016

La compétition était particulièrement coriace, pour cette année 2016. Mais après délibération du jury, le lauréat du Grand prix du menteur en politique est... Robert Ménard, co-fondateur de Reporters sans frontière et maire de Béziers. Il faut dire que ce dernier n'a pas chômé, et ce afin d'avoir l'honneur de succéder à Marine Le Pen et Nicolas Sarkozy. Aux dires de Libération, l'édile d'extrême droite a été "distingué pour son incroyable constance dans le mensonge lorsqu’il évoque l’immigration".





Les éléments qui ont sûrement fait pencher la balance en sa faveur sont les suivants : "75% de l’immigration aujourd’hui, elle vient du Maghreb et de Turquie", "au lieu de faire des cours de français comme il semblerait utile de le faire, on leur apprend le turc et l’arabe" à l'école, ou encore que "le regroupement familial c’est, en gros, 40% de l’immigration".