Grandes fortunes, patrons ou cadres sup'... Qui sont les "riches" d'Emmanuel Macron ?

Une note de l'OFCE rédigée cet été à propos des réformes du gouvernement a montré que les ménages aux revenus inférieurs au "9e décile" (moins de 49.000 euros par an ou un peu plus de 4.000 euros par mois) étaient tous bénéficiaires, chacun à leur niveau, des mesures en faveur du pouvoir d'achat, de la revalorisation des minimas sociaux et de la prime d'activité à l'exonération progressive de la taxe d'habitation. Et ce en dépit du relèvement à venir de la fiscalité indirecte, comme la fiscalité sur le diesel ou le prix du tabac.





Mais entre les classes moyennes et populaires d'un côté, et les plus riches de l'autre, notent les économistes, une tranche intermédiaire échappe en partie aux avantages des réformes Macron. Il s'agit en particulier du "9e décile", celui des ménages aisés touchant 49.000 à 63.000 euros par an (4.000 à 5.250 euros par mois), qui ne gagnent pas assez pour faire partie des 10% des Français les plus riches. Compte tenu de leurs revenus, ces ménages (cadres, professions libérales, dirigeants de petites entreprises...) ne bénéficieront pas de l'exonération de taxe d'habitation. Ils seront également plus exposés que les grandes fortunes au nouvel Impôt sur la fortune immobilière, et feront face, comme l'ensemble de la population, à la hausse de la fiscalité indirecte. Le seul avantage dont ils bénéficieront en 2018, ce sera la mesure de suppression des cotisations salariales, à condition bien sûr d'être en activité et non retraité. Les retraités aisés, eux, subiront la hausse de la CSG sans compensation.





Selon une annexe au projet de loi de finances du ministère de l'Economie, alors que les ménages aux revenus annuels inférieurs à 25.000 euros bénéficieront globalement d'une hausse de pouvoir d'achat de 2.7 à 2.9%, les familles aisées du 9e décile risquent de perdre 0.2% de leur pourvoir d'achat dans les mesures en préparation. La preuve qu'Emmanuel Macron n'est pas, pour l'heure, le président de "tous" les riches...