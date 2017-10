Comment Macron a mis les fonctionnaires en colère

Les syndicats craignent aussi une profonde remise en cause de leur statut qui vise à les protéger, tout comme les usagers, de tout clientélisme. La rémunération au mérite ou en fonction du versant de la fonction publique, évoquée par Emmanuel Macron, ou encore l'exclusion des organisations syndicales d'une réflexion sur les missions et les réformes envisagées au profit de personnalités étrangères et d'entreprises, ajoutent encore à leurs craintes.